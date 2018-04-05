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19:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Собака придумала, как вытащить лежанку во двор (видео)

Если сильно захотеть, то все получится.

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