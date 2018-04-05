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20:01 (мск), источник: Nur.kz

Бизнесмены из ВКО собрали продукты и вещи для земляков из подтопленных районов

Бизнесмены, чиновники и жители Восточно-Казахстанской области собирают деньги, вещи, обувь и продукты для своих земляков, пострадавших от водной стихии. Только в фонд «Аягоз-Болашак» уже поступило почти 129 млн тенге.

Бизнесмены Аягозского района ВКО, в котором первым был введен режим ЧС природного характера, собрали для своих земляков свыше 6 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Причем, участие в сборе средств принимали не только те предприниматели, которые живут в районе, но и его уроженцы, уехавшие в другие города страны.

«Отрадно, что помощь оказывают не только бизнесмены. Среди перечисляющих деньги и присылающих продукты, вещи есть чиновники, простые трудящиеся», — сказал директор филиала ПП ВКО Аягозского района Самаркан Байжанов.

К слову, в фонд «Аягоз-Болашак» для помощи пострадавшим в результате разгула стихии, по последним данным, уже поступило почти 129 млн тенге. Около 10 миллионов собрали для Урджарского района. В Зыряновском районе та же картина. Стоило талым водам затопить поселок Малеевск, как сразу откликнулись неравнодушные и повезли в эвакуационные центры деньги, одежду, обувь и предметы гигиены.

«До сих пор у нас сложная ситуация с паводком. Помощь от тех, кого не затопило, тем, чьи дома оказались под водой, поступает к нам постоянно», — заметила директор Зыряновского филиала ПП ВКО Алтынай Алишева.

1 млн тенге и продукты питания едут в Зыряновский из Кокпектинского района. Население собрало десятки огромных сумок, заполненных одеждой и обувью.

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