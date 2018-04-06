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12:18 (мск), источник: Газета.Ру

Американский футболист предотвратил стрельбу в одной из школ США

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман сумел предотвратить стрельбу в одной из американских школ, сообщает «Советский спорт».

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман сумел предотвратить стрельбу в одной из американских школ, сообщает «Советский спорт».

По информации New York Times, Эдельман сообщил своему помощнику о своей встрече с бывшим партнером по команде Дэнни Амендолом. Помощник футболиста обнаружил под одной из его публикаций подозрительный комментарий. В нем говорилось о запланированном нападении на одну из школ.

«Скоро я устрою стрельбу в своей школе. Следите за новостями!» — говорилось в сообщении.

После этого помощник Эдельмана обратился в службу безопасности и сообщил о данной угрозе. Полиция США вычислила IP-адрес автора комментария и задержала его. Предполагаемым организатором нападения на школу оказался школьник 14-летнего возраста. В его доме обнаружены две винтовки. На данный момент ведется дело в отношении подростка. Он обвиняется в ложном сообщении об угрозе теракта.

В феврале в Паркленде бывший школьник расстрелял 17 человек.

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