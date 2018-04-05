Необычный конкурс объявил акимат Шымкента

«Уважаемые жители и гости города! Ваше лицо может украсить баннеры города! В городе расцвело море тюльпанов. Наверняка, вы уже делали фото на фоне городских цветов. Так почему бы не поделиться ими со всем городом? Акимат Шымкента объявляет конкурс на лучшее селфи на фоне городских тюльпанов. Все что нужно — сфотографироваться и отправить фото в дайрект акимата в социальных сетях. Все работы будут опубликованы в специальном паблике, а лучше из лучших украсят городские баннеры, посвященные нашему любимому городу. Дерзайте! И ждем ваши работы до 15 апреля включительно», — говорится в объявлении.