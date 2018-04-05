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20:42 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Профиль дня: котик в вязаных шапочках

Кот по имени Кову в них очень похож на француза.

Американка Кэт вяжет шапки и шарфы из шерсти и отдает первый экземпляр своему коту Кову. Потом она делает такую же шапку себе и фотографируется вместе с любимцем. Нам же остается только смотреть и умиляться.

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Коту, кстати, шапочки иногда идут больше, чем хозяйке.

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Иногда Кэт выходит за рамки обычных шапок, и тогда котику достается прическа принцессы Леи или борода.

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Девушку обвиняют в том, что она мучает Кову. Но в своих постах она рассказывает, что, несмотря на хмурое выражение лица, кот не против надевать шапки.

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Хмурые коты становятся популярны: вспомните только морщинистого и недовольного сфинкса из Швейцарии. Он точно составит конкуренцию Кову.

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