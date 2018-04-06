«Мисс Казахстан-2018» о негативе в свой адрес: Народная критика закаляет

В конце марта в Казахстане была определена самая красивая девушка страны. Обладательницей титула «Мисс Казахстан-2018» стала 16-летняя студентка колледжа из Атырау Альфия Ерсайын. Девушка в интервью поделилась своими фобиями, рассказала о впечатлениях от конкурса и личной жизни, передает Sputnik Казахстан.

По словам королевы красоты, она не сразу осознала себя обладательницей короны. Вкус победы Альфия ощутила только на следующий день.

Несмотря на то, что жюри и народное голосование посчитали ее самой красивой девушкой Казахстана, сама она не смогла себя оценить по десятибалльной шкале. Казахстанцы после объявления победительницы, разделились на два лагеря и высказывали различные мнения в социальных сетях. Кто-то остался доволен, другие — критиковали выбор 2018 года. Но это, как отметила девушка, не сломило ее веры в себя.

«Я не сильно расстроилась из-за негативных отзывов. Участвуя в конкурсе, я понимала, что будет много как похвалы, так и критики, и к ней я была готова. Считаю, что народная критика для меня сейчас испытание, благодаря ей я буду закаляться», — сказала девушка.

Во время подготовки к конкурсу, вспоминает главная красавица, конфликтов не возникало, а с некоторыми финалистками и вовсе завязались теплые, дружеские отношения.

Есть у Альфии и свои страхи — боязнь темноты и высоты, с остальными она борется.

На вопрос о наличии молодого человека и влюбленности, она ответила: «Сейчас я свободна. В силу своего возраста я еще не влюблялась. На данный момент у меня другие задачи и цели. Безусловно, в свой адрес я получаю много мужского внимания и за прошедшие пять дней, как я стала мисс, я получила множество сообщений от парней с предложением познакомиться», — рассказала Мисс-Казахстан.

Главное в парнях, считает девушка, это внутреннее содержание, уважительное отношение к слабому полу и старшим. «Касательно профессии, мне бы хотелось, чтобы рядом был человек, который является специалистом своего дела, не важно, будет это нефтяник или водитель», — поделилась Альфия и откровенно заявила, что завоевать ее сердце может даже «пухляш» ростом 160 см.

В ходе беседы выяснилось, что девушка учится на дизайнера в колледже, любит рисовать и шить, занимается благотворительностью, умеет готовить. «Я знаю очень много рецептов, готовлю часто. Больше всего люблю печь баурсаки и варить мясо по-казахски», — сказала Альфия Ерсайын.

Напомним, титул главной красавицы страны на конкурсе «Мисс Казахстан-2018» завоевала 16-летняя Альфия Ерсайын из Атырау. Девушка получила три миллиона тенге, а также представит Казахстан на конкурсе «Мисс мира».

Казахстанцы по-разному отреагировали на победу Ерсайын. В Казнете разгорелись споры касательно победительницы конкурса.