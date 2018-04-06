В Краснодаре ограничат движение по Октябрьской в ночное время

«Движение транспорта ограничат по одной полосе ул. Октябрьской на участке от Постовой до Пушкина с 6 по 30 апреля в ночное время из-за производства работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения», — сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.