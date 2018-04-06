В Краснодаре ограничат движение по Октябрьской в ночное время
На участке ул. Октябрьской в Краснодаре в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта в ночное время.
На участке ул. Октябрьской в Краснодаре в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта в ночное время.
«Движение транспорта ограничат по одной полосе ул. Октябрьской на участке от Постовой до Пушкина с 6 по 30 апреля в ночное время
Директор департамента уточнил, что на этом участке будут выполняться работы по подключению одного из зданий к магистральным сетям водоснабжения и канализации.
Водителей просят быть внимательными на указанном участке дороги и соблюдать правила дорожного движения.
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