Создано фирменное меню региона

В рецептах блюд используются уникальные продукты нашего края — горчичное масло, рыба, овощи, злаки, фрукты и ягоды, фермерские продукты, при этом все рецепты продуманы с учетом современного времени и технологий.
В состав фирменного меню Волгограда вошли 10 авторских блюд — уха из осетра, яичница Волжская, каша Иловлинская, каша Сталинградская, винегрет Сарепта, горчичный соус, крем-брюле Каймак, котлета Волго-Донская, салат Ахтубинский, торт Царицынский.
Волгоградское меню появятся в ресторанах города уже в середине мая. В дальнейшем авторы проекта планируют провести гастрономические мастер-классы и научить готовить фирменные волгоградские блюда всех желающих.
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