Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Виктория Скрипаль сделала заявление о лжи Британии
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
27-летняя Нюша беременна
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Ольга Бузова в «наряде императрицы» пришла на праздник в Вене
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
"Прекратить истерию": в ФРГ лишают Киев надежд остановить "СП-2"
Жириновский высказался об отставке Тулеева
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
«Издевка над Бузовой»: в Сети о новом фото с Батрутдиновым
Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Ксения Собчак позирует в стильных очках и соломенной шляпе
Аглая Тарасова и Милош Бикович расстались
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
10:54 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Создано фирменное меню региона

За последнее время в Волгограде ведется комплексная работа по развитию туристической сферы региона. Рестораны и кафе города предложили внести и свой вклад, создав специальное фирменное меню области, раскрывающее традиции региональной кухни и гастрономический потенциал региона.

В рецептах блюд используются уникальные продукты нашего края — горчичное масло, рыба, овощи, злаки, фрукты и ягоды, фермерские продукты, при этом все рецепты продуманы с учетом современного времени и технологий.

В состав фирменного меню Волгограда вошли 10 авторских блюд — уха из осетра, яичница Волжская, каша Иловлинская, каша Сталинградская, винегрет Сарепта, горчичный соус, крем-брюле Каймак, котлета Волго-Донская, салат Ахтубинский, торт Царицынский.

Волгоградское меню появятся в ресторанах города уже в середине мая. В дальнейшем авторы проекта планируют провести гастрономические мастер-классы и научить готовить фирменные волгоградские блюда всех желающих.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Медведев утвердил «план нетерпимости» к неофициальным товарам
Бабич опроверг хранение «Новичка» в лаборатории в Шиханах
Рособрнадзор лишил лицензии два частных вуза
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы
Капитан захваченного крымского судна отпущен в зале суда
СМИ: Макгрегор сдался полиции после нападения на автобус
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Спорт
ЦСКА практически лишился шансов на полуфинал Лиги Европы ЦСКА проиграл лондонскому "Арсеналу" в первом матча четвертьфинала Лиги Европы, сохранив перед ответной встречей в Москве лишь теоретические шансы на выход в полуфинал
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Самые мотивирующие вещи недели от 680 до 3 000 рублей Мы собрали еще 5 самых красивых спортивных аксессуаров, устоять перед которыми у тебя нет шанса.
Дети
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца Снимок сделан на праздновании дня рождении Кости.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь