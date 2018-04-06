В Калининграде нашли пропавшего два дня назад 15-летнего подростка

По словам волонтёра, мальчика обнаружили сотрудники полиции на Северном вокзале. Других подробностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что 15-летний мальчик во вторник, 3 апреля, вышел из дома на ул. Зелёной и не вернулся. Подросток безвестно отсутствовал около двух суток.