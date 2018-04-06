В Калининграде нашли пропавшего два дня назад 15-летнего подростка
В областном центре найден подросток, пропавший 3 апреля. Об этом «Клопс» сообщил волонтёр организации «Поиск пропавших детей S.O.S.» Илья Майер.
В областном центре найден подросток, пропавший 3 апреля. Об этом «Клопс» сообщил волонтёр организации «Поиск пропавших детей S.O.S.» Илья Майер.
«Андрей Воронков нашёлся. Живой. Доставили родителям», — рассказал Майер.
По словам волонтёра, мальчика обнаружили сотрудники полиции на Северном вокзале. Других подробностей не сообщается.
Ранее сообщалось, что 15-летний мальчик во вторник, 3 апреля, вышел из дома на ул. Зелёной и не вернулся. Подросток безвестно отсутствовал около двух суток.
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