Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон может предложить РФ выход - экс-посол
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
Тогда и сейчас: как изменились звезды сериала «Элен и ребята»
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Начинать готовиться: Киеву дали неожиданный совет насчет газа РФ
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: Бородина ударила участницу «Дома-2» за оскорбления
Пьеха о здоровье после больницы: С трудом говорю
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10Скончался Сергей Мавроди
21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Умерла детская поэтесса Ирина Токмакова

Детская поэтесса Ирина Токмакова умерла в возрасте 89 лет. Об этом в своем Facebook сообщила переводчик Ольга Варшавер.

Источник: РИА "Новости"

«Умерла Ирина Токмакова. Пусть память будет светлой… пусть детством веет», — написала она.

Детский поэт и прозаик, переводчик детских стихов, Токмакова родилась в Москве в 1929 году. Ее первый сборник стихов «Времена года» увидел свет в 1962 году. Также ее перу принадлежат ряд сказок и классические переводы английских и шведских фольклорных стихов.

Она была отмечена Государственной премией России за произведения для детей и юношества (книга «Счастливого пути!»).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин рассказал, как поступит с виновными в пожаре
Исповедь пожарного после тушения «Зимней вишни»
Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления
Путин заявил о «картелизации» российской экономики
СМИ узнали о санкциях США против 10 российских олигархов
Верховная Рада переименовала украинские ВДВ
Британка показала, как выглядит «худший салат в мире» (фото)
Адвокат рассказал, почему житель Таганрога отравил коллег
Путин встретился с новым главой Кемеровской области
Спорт
«Зенит» готов продать Дзюбу за восемь миллионов евро После того, как команду возглавил Роберто Манчини, форвард перестал регулярно выходить в стартовом составе
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь