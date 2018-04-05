Умерла детская поэтесса Ирина Токмакова

Детский поэт и прозаик, переводчик детских стихов, Токмакова родилась в Москве в 1929 году. Ее первый сборник стихов «Времена года» увидел свет в 1962 году. Также ее перу принадлежат ряд сказок и классические переводы английских и шведских фольклорных стихов.