Где откроют временные пункты пропуска через границы Приднестровья в Пасху
В дни пасхальных праздников таможня Приднестровья будет работать по новому режиму, а к действующим пунктам пропуска откроются еще и временные КПП по нескольким направлениям.
В дни пасхальных праздников таможня Приднестровья будет работать по новому режиму, а к действующим пунктам пропуска откроются еще и временные КПП по нескольким направлениям.
ТИРАСПОЛЬ, 5 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в дни пасхальных праздников введут упрощенный таможенный контроль. Такое распоряжение подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
«Ввести упрощенный порядок пересечения границы Приднестровья в дни пасхальных праздников и проведения дня поминовения усопших в период с 6 по 10 апреля 2018 года и с 13 по 17 апреля 2018 года», — говорится в документе.
Упрощенный контроль действует для пересекающих границу лиц с приднестровским, молдавским, украинским или российским гражданством. Речь идет о проверке документов, удостоверяющих личность, исключительно на предмет действительности и соответствия их принадлежности.
В дополнение также откроют временные пункты пропуска граждан и транспортных средств в упрощенном порядке. Они появятся на следующих направлениях:
Соответствующие ведомства должны разработать и порядок упрощенного перемещения в период пасхальных праздников автомобилей из Российской Федерации, Республики Молдова и Украины, прибывающих в Приднестровье на срок, не превышающий период действия облегченного режима пересечения.
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