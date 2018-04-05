Где откроют временные пункты пропуска через границы Приднестровья в Пасху

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 5 апр — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в дни пасхальных праздников введут упрощенный таможенный контроль. Такое распоряжение подписал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

«Ввести упрощенный порядок пересечения границы Приднестровья в дни пасхальных праздников и проведения дня поминовения усопших в период с 6 по 10 апреля 2018 года и с 13 по 17 апреля 2018 года», — говорится в документе.

Упрощенный контроль действует для пересекающих границу лиц с приднестровским, молдавским, украинским или российским гражданством. Речь идет о проверке документов, удостоверяющих личность, исключительно на предмет действительности и соответствия их принадлежности.

В дополнение также откроют временные пункты пропуска граждан и транспортных средств в упрощенном порядке. Они появятся на следующих направлениях: Вада-Турково — Шершенцы, Валя-Адынкэ — Загнитков, Плоть — Крутые, Виноградное — Новые Буторы, Грушка — Немировка, Красный Октябрь — Вертюжаны, Рашково — Вадул-Рашково, Цыбулевка — Цехановка, Тея — Калфа.