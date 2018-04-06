Как Молдова отметит Пасху в 2018 году

Источник: Комсомольская правда

Совсем скоро, уже в ближайшее воскресенье, Молдова отметит Светлый праздник — Пасху. Отметит ярмарками и при хорошей погоде. Что сделали молдавские власти к празднику? Как они к нему подготовились? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Город будут украшать?

Молдавский либерал Дорин Киртоакэ всех нас приучил к тому, что каждый год в центре Кишинева, в сквере Кафедрального собора, устанавливаются огромные инсталляции — пасхальных кроликов и яиц. В этом году будет немного иначе. Так, по крайней мере, решила исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду.

— Мы намерены организовать ярмарку в зоне Кафедрального собора. А эти украшения, которые использовались в прошлые годы, мы не будем закупать, так как цены слишком высокие. Предложенные инсталляции стоят 70−100 тысяч леев за неделю. Мне показалось, что это чересчур дорого, — заявила чиновник.

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Впрочем, это вовсе не значит, что город не украсят: столичная администрация обещает праздничную иллюминацию и декорцию, с которой помог частный инвестор.

Как будет ходить общественный транспорт?

Пасха, как и любой другой праздник, вносит свои коррективы в работу городского транспорта. Этот год — не исключение. В связи с наступлением Пасхи городские власти решили изменить режим хождения общественного транспорта.

В субботу, 7 апреля, троллейбусы по Кишиневу будут ходить до 24.00, а маршрутки и после полуночи, в зависимости от количества пассажиров.

В то же время 8 и 9 апреля количество автобусов на маршрутах №.10 «ул. Василе Александри — коммуна Гратиешты (ул. Приетенией)», №. 26 «ул. Алба-Юлия — ул. Дойна» и №. 28 «ул. В. Александри — село Хулбоака» будет определено, исходя из необходимости.

Какой будет погода?

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, погода 8 апреля будет по-настоящему весенней — так что природа вам выезд на природу, если вы таковой планируете, не испортит. Отечественные синоптики обещают до +19 градусов днем в центральных районах республики, до +18 — на севере и до +20 — на юге. Ночью — до плюс 8.

Осадков не будет — только переменная облачность. Сила ветра составит 3−8 метра в секунду. Главный минус этого дня — повышенное атмосферное давление. Но мы ведь с этим справимся, верно?

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Кстати, в прошлом году Пасха отмечалась 16 апреля. И в этот день было до +14 градусов. А через несколько дней повалил снег… В этом году такого не предвидится.

Выехать за границу будет проще?

Так точно. О специальных, но временных мерах объявила Таможенная служба Молдовы. Прежде всего на КПП увеличится число таможенников в связи с ростом пассажиропотока. На каждом посту будут действовать группы оперативного реагирования. На КПП «Тудора», «Джурджулешть», «Скулень» и «Паланка», будет введена система двух коридоров. Те, у кого нет при себе предметов, подлежащих декларированию, смогут переходить границу через «зеленый коридор». Остальных ждет «красный коридор».

Кроме того, в период пасхальных праздников, семьи с детьми и люди с ограниченными возможностями смогут пересекать границу по дипломатической полосе. Для этого будут задействованы мобильные экипажи, оснащенные специальной техникой для оперативной проверки документов.

Было решено отменить все отпуска сотрудников, чтобы быстрее разгружать пункты пропуска.

Пограничная полиция предложит финансово-банковским учреждениям, расположенным в пунктах пересечения границы, пересмотреть график работы и установить терминалы вне пунктов пропуска.

При необходимости будет увеличено количество мобильных групп, вовлеченных в контроль национальных трасс в зоне государственной границы.

А в Приднестровье?

Тоже. На днях глава региона Вадим Красносельский подписал распоряжение, согласно которому порядок пересечения границы в дни пасхальных праздников будет упрощен. Касается это и дня поминовения усопших. Согласно документу, для повышения пропускной способности упрощенный порядок пересечения границы будет действовать с 6 по 10 апреля и с 13 по 17 апреля.

В дополнение к действующим пунктам пропуска будут открыты временные: Вада-Турково — Шершенцы; Валя-Адынкэ — Загнитков; Плоть — Крутые; Виноградное — Новые Буторы; Грушка — Немировка; Красный Октябрь — Вертюжаны; Рашково — Вадул-Рашково; Цыбулевка — Цехановка; Тея — Калфа.

Людям, проживающим в приграничных населенных пунктах, при наличии прописки в них достаточно будет показать удостоверение личности. Таможня будет производить упрощенный контроль перемещаемых товаров, за исключением предназначенных для производственных и коммерческих целей, или запрещённых к ввозу и вывозу.

Пожаров не будет?

Будем надеяться… По крайней мере, власти проводят проверку церквей — были проанализированы системы и состояние эвакуационных выходов.

Всего до Пасхи спасатели проверят 1700 храмов по всей республике. В пасхальную ночь они будут дежурить у самых больших церквей.