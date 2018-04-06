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00:59 (мск), источник: РИА Новости

В Латвии не будут проводить «чистку» русских педагогов

РИГА, 6 апр — РИА Новости. Центр государственного языка Латвии, который намерен провести массовые проверки знаний латышского языка в школах национальных меньшинств, согласовал это намерение с учебными заведениями и не будет проводить никаких чисток, сообщила в интервью радио Baltkom заместитель руководителя центра Ингрида Берзиня.

Ранее Центр языка заявлял, что в связи с решением о переводе школ нацменьшинств на латышский язык обучения будет проведена проверка на знание языка педагогов в этих школах.

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«Все эти проверки были согласованы со школами. Часть учебных заведений уже получили оповещение со всеми деталями о предстоящих проверках. Там указано и то, что мы готовы пойти навстречу учителям и выбрать для проверок время, удобное для них. Ни один инспектор не явится в школу без предупреждения. Мы все примем во внимание и приложим наши усилия к тому, чтобы не мешать учебному процессу», — отметила Берзиня.

Чиновник заверила, что центр не преследует цели уволить учителей, поскольку это не входит в его обязанности. «Мы признаем, что это связано с политическими процессами в стране. Но это никакая не чистка! У нас нет цели кого-то уволить или избавиться от каких-то учителей. Центр госязыка не обладает такими полномочиями, мы просто констатируем уровень знания языка. В худшем случае мы можем назначить административный штраф», — сказала Берзиня.

Ранее проверки знаний латышского языка среди учителей проводились в 2014—2015 учебном году. Тогда Центр государственного языка констатировал «значительное» число нарушений, Берзиня не уточнила число оштрафованных или уволенных педагогов.

Проверки начнутся уже в этом месяце и продлятся, пока не проверят все школы. Президент Латвии Раймонд Вейонис 2 апреля подписал закон о переводе школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

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