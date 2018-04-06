Во Владивостоке мокрый снег и гололед
В крае облачно, местами небольшие и умеренные осадки.
В крае облачно, местами небольшие и умеренные осадки.
Сегодня, 6 апреля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы циклона. В крае облачно, местами небольшие и умеренные осадки. В отдельных районах гололедные явления. Ветер восточный,
Во Владивостоке облачно, временами небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный,
В Уссурийске облачно, небольшие осадки (мокрый снег, снег). Гололедные явления. Ветер
В Находке облачно, осадки (снег с дождем). Ветер
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