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03:21 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке мокрый снег и гололед

В крае облачно, местами небольшие и умеренные осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +12° 24% 763 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: VLADNEWS

Сегодня, 6 апреля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы циклона. В крае облачно, местами небольшие и умеренные осадки. В отдельных районах гололедные явления. Ветер восточный, северо-восточный умеренный,. Температура воздуха +3…+8 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, временами небольшие осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +1…+3 °C.

В Уссурийске облачно, небольшие осадки (мокрый снег, снег). Гололедные явления. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +2…+4 °C.

В Находке облачно, осадки (снег с дождем). Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +2…+4 °C.

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