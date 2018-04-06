В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил
В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил
Молодой отец при рождении был женщиной, сменил пол и в позапрошлом году получил новый паспорт, в котором числился уже мужчиной. Для зачатия он прервал гормональную терапию, беременность прошла без проблем.
Родители рассказали, что до родов столкнулись с бюрократическими препонами — электронные системы давали сбои, отказываясь признавать факт беременности у мужчины.
13 декабря 2017 года сообщалось, что трансгендер из США стал первым человеком, родившим будучи женщиной, а затем сменившим пол и еще раз родившим. Родители малыша отказались объявлять пол младенца, так как собираются растить ребенка «гендерно нейтральным», пока он не вырастет и не определится сам.
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