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02:22 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Умер фотограф Юрий Абрамочкин

Советский и российский фотограф Юрий Абрамочкин умер в ночь на четверг на 82-м году жизни. Как рассказала «РИА Новости» его дочь Татьяна, причиной смерти стал инфаркт.

Источник: РИА "Новости"

Юрий Абрамочкин был сотрудником информационного агентства печати «Новости», которое создано на базе «Совинформбюро», а теперь называется «Россия сегодня». Также снимал для журналов Life, Stern, Paris Match.

Входил в «кремлевский пул» фотожурналистов, помимо отечественных генсеков и президентов снимал множество зарубежных лидеров: Ричард Никсон, Ясир Арафат, Елизавета II, Фидель Кастро, Маргарет Тэтчер.

Он одним из первых привнес в советскую репортажную фотографию непостановочные бытовые сцены. В числе пятнадцати других фотожурналистов России он включен в знаменитую американскую энциклопедию «Современные фотографы». Лауреат премии «Золотой глаз» World Press Photo.

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