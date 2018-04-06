Умер фотограф Юрий Абрамочкин
Советский и российский фотограф Юрий Абрамочкин умер в ночь на четверг на 82-м году жизни. Как рассказала «РИА Новости» его дочь Татьяна, причиной смерти стал инфаркт.
Советский и российский фотограф Юрий Абрамочкин умер в ночь на четверг на 82-м году жизни. Как рассказала «РИА Новости» его дочь Татьяна, причиной смерти стал инфаркт.
Юрий Абрамочкин был сотрудником информационного агентства печати «Новости», которое создано на базе «Совинформбюро», а теперь называется «Россия сегодня». Также снимал для журналов Life, Stern, Paris Match.
Входил в «кремлевский пул» фотожурналистов, помимо отечественных генсеков и президентов снимал множество зарубежных лидеров: Ричард Никсон, Ясир Арафат, Елизавета II, Фидель Кастро, Маргарет Тэтчер.
Он одним из первых привнес в советскую репортажную фотографию непостановочные бытовые сцены. В числе пятнадцати других фотожурналистов России он включен в знаменитую американскую энциклопедию «Современные фотографы». Лауреат премии «Золотой глаз» World Press Photo.
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