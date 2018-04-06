Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
Назван лучший автомобиль в мире
Педиатр назвал единственный способ переубедить антипрививочников
В России мост за 1 млрд «украсили» пластиковыми горшками
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
Житель Кемерово отказался вернуть переведенные ему 30 млн рублей
Жириновский высказался об отставке Тулеева
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
В России представили новейший самолет для региональной авиации
СМИ: возможности Киева в море адекватны угрозам
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
Пациента московской больницы подозревают в убийстве соседа по палате
Австралиец отпраздновал 104-летие и захотел умереть
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
03:28 (мск), источник: Вести Приморье

Росприроднадзор не нашел угольную пыль в порту Находки и бухте Врангель

Инспекторы Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора во время рейда в порту Находки не обнаружили пыления в местах перевалки угля.

Источник: Reuters

Инспекторы Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора во время рейда в порту Находки не обнаружили пыления в местах перевалки угля. В инспекторском отчете, который размещен на официальном сайте ведомства, отмечается, что была проверена работа 13 стивидорных компаний в Находке, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на Интерфакс.

Специалисты сообщают, что на момент проверок уголь перегружался на причалах девяти предприятий. Шесть компаний задействовали водяные пушки и поливальные машины для подавления пыления: ОАО «Терминал Астафьева», АО «Находкинский МТП», ООО «Аттис Энтерпрайс», АО «Порт Восточные ворота — Приморский завод», ООО «Геомар», АО «Восточный лесной порт». Проверяющие указали, что на причалах этих компаний «пыли нет».

«В районе пляжа Прикумский бухты Врангеля экологическая ситуация в норме, пыления и загрязнения не наблюдается», — добавляют инспекторы.

Отмечается также, что в целях улучшения экологической ситуации на территории Находкинского городского округа, проведение ежедневных рейдовых осмотров будет продолжено.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, что в соцсетях края было распространено видео, на котором, по словам его автора, показано состояние воды в бухте Врангель в районе пляжа «Прикумск» г. Находка. На видео заметно, что у берега большая площадь акватории покрыта темной пленкой. Как рассказывает автор, это угольная пыль. По его словам, такое масштабное загрязнение в этом месте он наблюдает впервые. Также видно, как буксиры разгоняют с поверхности воды водными потоками угольную пыль.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 "Дети остались за дверью": заперший двери кинозала "Зимней вишни" мужчина потерял в огне дочерей
Известный российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Желание РФ узнать правду о деле Скрипаля сравнили со злодейством
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
Разъяренный Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC
Капитан захваченного крымского судна отпущен в зале суда
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Верховная Рада переименовала украинские ВДВ
Юрий Дудь ответил на вопрос о своих доходах
Спорт
«Арсенал» — ЦСКА: Головин забил, остальное — ужасно Красивый гол бриллианта армейцев не уберег их от разгромного поражения в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь