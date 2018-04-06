Заключения по всем ТЦ Приморского края сделают к этой дате
В Приморском крае проверки пожарной безопасности в торговых центрах планируют закончить к 12 апреля.
В Приморском крае проверки пожарной безопасности в торговых центрах планируют закончить к 12 апреля.
Об этом DEITA.RU сообщил врио начальника управления ГО и ЧС по Приморскому краю подполковник Оркиш, проверки проводят органы прокуратуры, специалистов управления приглашают в качестве экспертов. закончить проверки в Приморье планируют к 12 апреля, после чего каждый ТЦ получит оценку готовности противостоять возникновению ЧС в виде пожара.
Напомним, масштабные проверки мест массового пребывания граждан начались в стране по поручению Генеральной прокуратуры после трагедии в Кемерово. При пожаре в «Зимней вишне» погибли десятки человек, большинство — дети.
Марта Нота.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.