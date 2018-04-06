Заключения по всем ТЦ Приморского края сделают к этой дате

Об этом DEITA.RU сообщил врио начальника управления ГО и ЧС по Приморскому краю подполковник Оркиш, проверки проводят органы прокуратуры, специалистов управления приглашают в качестве экспертов. закончить проверки в Приморье планируют к 12 апреля, после чего каждый ТЦ получит оценку готовности противостоять возникновению ЧС в виде пожара.