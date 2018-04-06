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03:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Заключения по всем ТЦ Приморского края сделают к этой дате

В Приморском крае проверки пожарной безопасности в торговых центрах планируют закончить к 12 апреля.

Источник: Reuters

Об этом DEITA.RU сообщил врио начальника управления ГО и ЧС по Приморскому краю подполковник Оркиш, проверки проводят органы прокуратуры, специалистов управления приглашают в качестве экспертов. закончить проверки в Приморье планируют к 12 апреля, после чего каждый ТЦ получит оценку готовности противостоять возникновению ЧС в виде пожара.

Напомним, масштабные проверки мест массового пребывания граждан начались в стране по поручению Генеральной прокуратуры после трагедии в Кемерово. При пожаре в «Зимней вишне» погибли десятки человек, большинство — дети.

Марта Нота.

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