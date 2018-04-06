Хабаровские храмы ждут прихожан на Пасху

Православные верующие 8 апреля отметят свой главный праздник — Светлое Христово Воскресение или Пасху. Во всех хабаровских храмах пройдут ночные богослужения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе торжественная служба начнется в субботу в 23.30. Возглавит ее митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. Ровно в полночь по традиции — крестный ход. После окончания литургии в храме будут освящаться пасхальные куличи и яйца. Освятить их можно будет и в субботу днем — с 12.00 до 16.00.

В храме святителя Иннокентия Иркутского в субботу с 11.00 до 20.00 каждые 20 минут священник будет освящать куличи и яйца. Но всех, конечно же, ждут ночью на праздничную службу. Для тех, кто не сможет помолиться ночью, утром проведут позднюю литургию, она начнется в 9.30.

Прихожане Христорождественского собора тоже совершат в полночь крестный ход, который завершается возгласами: «Христос Воскрес»! Утром литургия будет совершаться в 9.00.

Подобное расписание и в храме Успения Божьей Матери. В 23.20 — Пасхальная полуночница, в 24.00 — праздничная литургия. Утром после службы, которая начнется в 9.00, всех собравшихся угостят пирогами, их специально готовят прихожане. Освятить куличи и прочую праздничную снедь можно будет в субботу с 13.00 до 18.30.

— Ежегодное освящение куличей и яиц — всего лишь ритуальная часть праздника, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора отец Георгий Сивков. — Чтобы ощутить всю полноту торжества, конечно, надо побывать на службе и приобщиться к таинствам, которые там совершаются.

Праздник Пасхи длится всю неделю. Все эти дни каждый может подняться на колокольню церкви и позвонить в колокола.