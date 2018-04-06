Хабаровские храмы ждут прихожан на Пасху
Но городской транспорт добраться людям до церквей не поможет.
Но городской транспорт добраться людям до церквей не поможет.
Православные верующие 8 апреля отметят свой главный праздник — Светлое Христово Воскресение или Пасху. Во всех хабаровских храмах пройдут ночные богослужения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
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Прихожане Христорождественского собора тоже совершат в полночь крестный ход, который завершается возгласами: «Христос Воскрес»! Утром литургия будет совершаться в 9.00.
Подобное расписание и в храме Успения Божьей Матери. В 23.20 — Пасхальная полуночница, в 24.00 — праздничная литургия. Утром после службы, которая начнется в 9.00, всех собравшихся угостят пирогами, их специально готовят прихожане. Освятить куличи и прочую праздничную снедь можно будет в субботу с 13.00 до 18.30.
— Ежегодное освящение куличей и яиц — всего лишь ритуальная часть праздника, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» ключарь
Пасхальные службы во всех храмах Хабаровска, а они расположен в разных концах города, начнутся ближе к полуночи. Смогут ли горожане добраться туда общественным транспортом? Увы, нет. В городском управлении транспорта сообщили, что планов продлить работу муниципальных автобусов не планируется. Попытка пойти навстречу верующим, которая предпринималась несколько лет назад, оказалась неудачной. Автобусы ходили допоздна, но оказались пустыми.
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