Во Владивостоке пройдет первенство города по конному спорту
Участниками соревнований станут около 60 спортивных пар со всего Приморья.
Участниками соревнований станут около 60 спортивных пар со всего Приморья.
Первенство города по конному спорту, приуроченное к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 6 по 8 апреля на базе конноспортивного клуба «Фаворит», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Ожидается, что участниками соревнований станут около 60 спортивных пар (всадник лошадь) со всего Приморья. Организаторы турнира Федерация конного спорта Приморского края и клуб «Фаворит».
В программе соревнований выполнение всадниками элементов высшей школы верховой езды (выездка, 6 апреля, начало в 16:00) и преодоление препятствий высотой от 60 до 130 см (7 и 8 апреля, начало в 12:00).
Торжественная церемония открытия и парад участников запланированы на 12:00 7 апреля. Вход для зрителей свободный.
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