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04:39 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке пройдет первенство города по конному спорту

Участниками соревнований станут около 60 спортивных пар со всего Приморья.

Первенство города по конному спорту, приуроченное к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 6 по 8 апреля на базе конноспортивного клуба «Фаворит», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Ожидается, что участниками соревнований станут около 60 спортивных пар (всадник лошадь) со всего Приморья. Организаторы турнира Федерация конного спорта Приморского края и клуб «Фаворит».

В программе соревнований выполнение всадниками элементов высшей школы верховой езды (выездка, 6 апреля, начало в 16:00) и преодоление препятствий высотой от 60 до 130 см (7 и 8 апреля, начало в 12:00).

Как отмечают организаторы, подобные соревнования проводятся в большинстве регионов Российской Федерации. Участники этапа по результатам своих выступлений имеют возможность получить квалификационный доступ к участию в финале «Кубка Победы», который пройдет со 2 по 6 мая в Москве в конноспортивном комплексе «MAXIMA STABLES».

Торжественная церемония открытия и парад участников запланированы на 12:00 7 апреля. Вход для зрителей свободный.

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