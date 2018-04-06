Во Владивостоке пройдет первенство города по конному спорту

Первенство города по конному спорту, приуроченное к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет с 6 по 8 апреля на базе конноспортивного клуба «Фаворит», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Ожидается, что участниками соревнований станут около 60 спортивных пар (всадник лошадь) со всего Приморья. Организаторы турнира Федерация конного спорта Приморского края и клуб «Фаворит».

В программе соревнований выполнение всадниками элементов высшей школы верховой езды (выездка, 6 апреля, начало в 16:00) и преодоление препятствий высотой от 60 до 130 см (7 и 8 апреля, начало в 12:00).

Как отмечают организаторы, подобные соревнования проводятся в большинстве регионов Российской Федерации. Участники этапа по результатам своих выступлений имеют возможность получить квалификационный доступ к участию в финале «Кубка Победы», который пройдет со 2 по 6 мая в Москве в конноспортивном комплексе «MAXIMA STABLES».