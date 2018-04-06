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04:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Ситуацию с ОРВИ в Хабаровске признали благополучной

В Хабаровске отменили комплекс мероприятий эпидемического периода по острым респираторным вирусным инфекциям.

«Согласно постановлению регионального управления Роспотребнадзора, обстановка по этим заболеваниям в городе официально признана благополучной. Болеть хабаровчане стали меньше», — рассказала главный специалист городского управления здравоохранения Екатерина Царева.

С 26 марта по 1 апреля в поликлиники с симптомами ОРВИ, в том числе гриппа, обратились 3 718 человек. Из них 1 342 дошкольника, 1 120 взрослых и подростков старше 15 лет, 770 детей до двух лет и 486 школьников от семи до 14 лет.

У восьми взрослых и четверых детей врачи заподозрили грипп. 35 человек госпитализированы. Тяжелых случаев нет, как и карантинов в школах и детских садах. В целом по городу уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 18,8%, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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