Ситуацию с ОРВИ в Хабаровске признали благополучной

С 26 марта по 1 апреля в поликлиники с симптомами ОРВИ, в том числе гриппа, обратились 3 718 человек. Из них 1 342 дошкольника, 1 120 взрослых и подростков старше 15 лет, 770 детей до двух лет и 486 школьников от семи до 14 лет.