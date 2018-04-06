Главная сейчас задача — забить — Сергей Передня

Сергей Передня провёл первую тренировку в качестве главного тренера «СКА-Хабаровск», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Руководство клуба приняло решение сделать её открытой.

Игроки с большим желанием работали на поле стадиона имени Ленина и намерены успешно сыграть в ближайшем матче с пермским «Амкаром», который состоится 7 апреля в 18.00.

— Смена тренера — это всегда встряска, в хорошем смысле этого слова, — считает капитан армейцев Александр Димидко. — Надеюсь, у команды произойдёт эмоциональный подъём.

Настроен решительно и сам Сергей Передня. Команда произвела положительное впечатление на нового тренера — он отметил хороший уровень физической подготовки и энтузиазм игроков во время тренировки.

— Самая первая задача — матч с «Амкаром». Нужно ребят психологически раскрепостить и забить хотя бы первый гол в весенней части сезона. Немного изменим атакующую схему команды. Я сам нападающий и хорошо знаю, что если форварды не забивают на протяжении долгого времени, уверенность пропадает, — сказал Сергей Передня. Он подчеркнул, что не собирается опускать руки, даже если армейцы покинут Премьер-лигу.

— Над предложением возглавить «СКА-Хабаровск» долго не думал, — продолжает Сергей Передня. — Тем более, с генеральным директором клуба Алексеем Кандалинцевым мы вместе играли в Томске. Знаю многих игроков — больше половины команды. Саша Димидко, когда мы с «Томью» выходили в Премьер-лигу, стал лучшим бомбардиром клуба. Так что знакомиться особо не пришлось. Но любимчиков у меня не будет — кто лучше готов на данный момент, тот и будем выходить на поле.