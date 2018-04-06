Дочь Кобейна записала свою первую песню в годовщину смерти отца
Фрэнсис Бин Кобейн, дочь лидера группы Nirvana Курта Кобейна и певицы Кортни Лав, выпустила дебютную песню, приурочив ее к годовщине смерти отца. Она исполнила композицию на видео, которое опубликовала в Instagram.
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