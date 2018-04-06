Дочь Кобейна записала свою первую песню в годовщину смерти отца

В комментариях к посту Кобейн подчеркнула, что хотела бы сыграть свою песню на гитаре, но не может сделать этого из-за маникюра. «Мне кажется, я видела тебя, когда была маленькой. Мне кажется, я нашла тебя», — поется в композиции.