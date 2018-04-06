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04:50 (мск), источник: ДЕЙТА

Ночной «минус» во Владивостоке подкинул проблем

Дороги Владивостока обработаны противогололёдными реагентами, сообщили DEITA. RU в мэрии.

Источник: ДЕЙТА

В 71-м и 64-м микрорайонах, на объездной трассе Седанка — Патрокл температура воздуха опустилась ниже -3 градусов, поэтому машины для распределения противогололёдных реагентов особое внимание уделили спускам-подъемам в этих районах города, сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада.

С усилением осадков к полуночи к работе приступила подметально-уборочная техника. В ночной уборке было задействовано более 60 единиц спецтехники, ещё около 15 вспомогательных находились в готовности.

Некоторые автолюбители Владивостока успели «переобуть» автомобили с зимней резины на летнюю, что осложняет движение на автомагистралях города.

Михаил Грач.

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