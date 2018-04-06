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03:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дачники-островитяне не получат ни пяди земли — мэрия Хабаровска

Садоводы считают позицию городских властей лукавой.

Источник: Хабаровский край сегодня

Власти Хабаровска прокомментировали опубликованную ИА «Хабаровский край сегодня» информацию о том, что тысячи дачников в черте города лишены законной возможности оформить свои участки в собственность. Напомним, городская прокуратура после успешно выигранного дела в Краснофлотском суде, где удалось отстоять право на приватизацию 6 соток участнику СНТ «Амурский садовод», призвала столкнувшихся с аналогичной проблемой садоводов жаловаться в надзорный орган.

 — Сейчас участки в собственность дачникам мы предоставляем. В самом деле был суд. Он обязал нас предоставить участок в собственность члену СНТ «Амурский садовод». Ориентируясь на это и предыдущие судебные решения, мы людям земельные участки передаём. Ранее мы этого не делали, потому что нам требовались разъяснения по этому вопросу. Мы даже запрашивали информацию в Минэкономразвития, — объяснила позицию администрации Хабаровска начальник отдела подготовки документов по предоставлению земельных участков департамента архитектуры, строительства и землепользования Надежда Прокопьева.

Однако большая часть дачников, которой мэрия уже много лет отказывает в праве на приватизацию, возделывает свои наделы на относящихся к черте Хабаровска амурских островах. По информации краевого союза садоводов, там по меньшей мере 5 тыс человек лишены законных прав на землю.

 — У нас большинство дачников на острове Большой Уссурийский уже в течение многих лет пытаются оформить землю в собственность, — рассказала председатель садового общества «Чайка» Наталья Митина. — Землю мы пытаемся оформить по сроку давности использования. Она была выделена нам бессрочно. Но город после наводнения 2013 года отказывает в праве на приватизацию всем. Сначала ссылались на то, что на этих территориях без работ по берегоукреплению нельзя строить новые объекты. Но мы и не собирались ничего нового строить, мы просто восстановили после наводнения то, что уже имели, и хотим это узаконить. В такой же ситуации находятся дачники и на острове Дачный, и на Кабельном.

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Губернатор Хабаровского края уже давал поручение городским властям урегулировать эту ситуацию. Дачники-островитяне действительно получили от мэрии письменные разъяснения. Однако людей ответы не порадовали.

 — Говоря по садово-огородным участкам в островной части Хабаровска, могу сказать, что там действуют законодательные ограничения на предоставление земли. Участки расположены во втором поясе, то есть в водоохранной зоне, и 27 статья Земельного кодекса России запрещает передавать их в собственность. Всем дачникам мы дали разъяснения, что они могут оформить аренду на свои участки, — добавила сотрудник земельного департамента Надежда Прокопьева. Пользователи участков на островах внимательно изучили нормы законодательства. Там указано, что водоохранная зона считается территория диаметром в 500 метров от водозабора. Участки дачников на Большом Уссурийском, которым отказывают в праве на их земли, расположены почти в 3 км от оголовков Водоканала. Кроме того, мэрия предложила дачникам-островитянам оформить аренду на их участки сроком лишь на пять лет.

— У нас ощущение, что от нас просто хотят избавиться. Срок окончания приватизации земельных участков закончится в 2020 году. Похоже, что в городской администрации просто тянут время, — выразила мнение многих дачница с Большого Уссурийского Наталья Митина. — Нас будет проще и легче выселить с наших земель, если мы не оформим права собственности. Острова — это большое бельмо для города.

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