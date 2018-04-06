Дачники-островитяне не получат ни пяди земли — мэрия Хабаровска
Садоводы считают позицию городских властей лукавой.
Садоводы считают позицию городских властей лукавой.
Власти Хабаровска прокомментировали опубликованную ИА «Хабаровский край сегодня» информацию о том, что тысячи дачников в черте города лишены законной возможности оформить свои участки в собственность. Напомним, городская прокуратура после успешно выигранного дела в Краснофлотском суде, где удалось отстоять право на приватизацию 6 соток участнику СНТ «Амурский садовод», призвала столкнувшихся с аналогичной проблемой садоводов жаловаться в надзорный орган.
— Сейчас участки в собственность дачникам мы предоставляем. В самом деле был суд. Он обязал нас предоставить участок в собственность члену СНТ «Амурский садовод». Ориентируясь на это и предыдущие судебные решения, мы людям земельные участки передаём. Ранее мы этого не делали, потому что нам требовались разъяснения по этому вопросу. Мы даже запрашивали информацию в Минэкономразвития, — объяснила позицию администрации Хабаровска начальник отдела подготовки документов по предоставлению земельных участков департамента архитектуры, строительства и землепользования Надежда Прокопьева.
— У нас большинство дачников на острове Большой Уссурийский уже в течение многих лет пытаются оформить землю в собственность, — рассказала председатель садового общества «Чайка» Наталья Митина. — Землю мы пытаемся оформить по сроку давности использования. Она была выделена нам бессрочно. Но город после наводнения 2013 года отказывает в праве на приватизацию всем. Сначала ссылались на то, что на этих территориях без работ по берегоукреплению нельзя строить новые объекты. Но мы и не собирались ничего нового строить, мы просто восстановили после наводнения то, что уже имели, и хотим это узаконить. В такой же ситуации находятся дачники и на острове Дачный, и на Кабельном.
Губернатор Хабаровского края уже давал поручение городским властям урегулировать эту ситуацию.
— Говоря по
— У нас ощущение, что от нас просто хотят избавиться. Срок окончания приватизации земельных участков закончится в 2020 году. Похоже, что в городской администрации просто тянут время, — выразила мнение многих дачница с Большого Уссурийского Наталья Митина. — Нас будет проще и легче выселить с наших земель, если мы не оформим права собственности. Острова — это большое бельмо для города.
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