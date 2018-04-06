Благодатный огонь привезут в Хабаровск
В понедельник, 9 апреля, авиарейсом из Москвы в Хабаровск привезут Благодатный огонь. На дальневосточную землю лампаду доставит клирик храма святой преподобномученицы Елизаветы иерей Дионисий Ногтев.
В понедельник, 9 апреля, авиарейсом из Москвы в Хабаровск привезут Благодатный огонь. На дальневосточную землю лампаду доставит клирик храма святой преподобномученицы Елизаветы иерей Дионисий Ногтев.
«Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Огонь появляется в Кувуклии в канун православной Пасхи по молитвам духовенства и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня (Иерусалим) и у его стен», — рассказали в информационном отделе Хабаровской епархии.
Встреча святыни состоится в 13:00 в
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