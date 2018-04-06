Пожары снова угрожают селу Зеркальному
5 апреля спасатели ликвидировали лесной пожар перед селом Зеркальным в Кавалеровском районе на участке протяженностью 2 километра. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
5 апреля спасатели ликвидировали лесной пожар перед селом Зеркальным в Кавалеровском районе на участке протяженностью 2 километра. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Напомним, 28 марта в селе Зеркальном огнем уничтожено три жилых дома и несколько нежилых строений. (Видеорепортаж — здесь…) По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело.
Также спасатели тушили лесные пожары в районе сле Богополь и Суворово. Палы ликвидирует группа спасателей Приморской краевой
Как ранее сообщалось, в Кавалеровском районе введен особый противопожарный режим.
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