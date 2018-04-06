Пожары снова угрожают селу Зеркальному

5 апреля спасатели ликвидировали лесной пожар перед селом Зеркальным в Кавалеровском районе на участке протяженностью 2 километра. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, в этот же день спасатели передислоцировались для тушения пала за селом Зеркальным на удалении 500 метров от строений с последующим окарауливанием пала в течение ночи.