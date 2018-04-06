Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев в роли Виталия Калоева: первые фото
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Сын Елены Ваенги растет ее копией
Самое страшное здание в Москве снесут до конца года
Тогда и сейчас: как изменились звезды сериала «Элен и ребята»
Безопасен ли «горящий шоколад»Роспотребнадзор скоро об этом расскажет. А пока пользователи Сети поджигают плитки шоколада и выкладывают видео
«Мэй пора уходить»: британцев возмутила ложь Лондона о России
Телеведущего Соловьева вызвали в Совет Федерации
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом»
В России представили новейший самолет для региональной авиации
СМИ: возможности Киева в море адекватны угрозам
Татьяна Навка повеселилась на девичнике у Анастасии Заворотнюк
«Женщина-вамп»: Алсу удивила ярким макияжем
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
Многодетная сектантка умерла без ВИЧ-терапии
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
04:53 (мск), источник: Вести Приморье

Пожары снова угрожают селу Зеркальному

5 апреля спасатели ликвидировали лесной пожар перед селом Зеркальным в Кавалеровском районе на участке протяженностью 2 километра. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, в этот же день спасатели передислоцировались для тушения пала за селом Зеркальным на удалении 500 метров от строений с последующим окарауливанием пала в течение ночи.

Напомним, 28 марта в селе Зеркальном огнем уничтожено три жилых дома и несколько нежилых строений. (Видеорепортаж — здесь…) По факту данного происшествия было возбуждено уголовное дело.

Также спасатели тушили лесные пожары в районе сле Богополь и Суворово. Палы ликвидирует группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы в составе 6 человек. На вооружении спасателей имеется всё необходимое вооружение — воздуходувки и прочий инвентарь.

Как ранее сообщалось, в Кавалеровском районе введен особый противопожарный режим.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 "Дети остались за дверью": заперший двери кинозала "Зимней вишни" мужчина потерял в огне дочерей
Известный российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
Желание РФ узнать правду о деле Скрипаля сравнили со злодейством
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка
Разъяренный Макгрегор атаковал автобус с бойцами UFC
Капитан захваченного крымского судна отпущен в зале суда
Трамп решил вдвое повысить ставки в торговой войне с Китаем
Морские свинки Скрипаля погибли от обезвоживания
Юрий Дудь ответил на вопрос о своих доходах
Спорт
«Арсенал» — ЦСКА: Головин забил, остальное — ужасно Красивый гол бриллианта армейцев не уберег их от разгромного поражения в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Авто
Новые идеи ГИБДД: к чему надо готовиться водителям Ежегодно российские дороги уносят 20 тысяч жизней. К 2030 году смертность должна стать нулевой. Такой ориентир власти поставили ГИБДД
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя» Смотрите фоторепортаж со съемочной площадки новой остросюжетной шпионской картины с участием звезд российского кино
Недвижимость
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Леди
Бизнес-идеи российских звезд, которые нас удивили Популярность не вечна, и пока есть возможность, заработанное нужно куда-то вложить. Некоторые бизнес-идеи нас очень удивили!
Дети
Дженнифер Лопез беременна третьим ребенком Папарацци «застукали» певицу и ее бойфренда в медицинском центре.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь