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04:10 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края выйдут на большую уборку 21 апреля

С 16 апреля по 16 июня в Хабаровском крае пройдёт весенняя кампания по санитарной очистке и благоустройству территорий городских округов и поселений. Общекраевой субботник состоится 21 апреля. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Вячеслав Шпорт.

В день большой уборки в крае приведут в порядок парки, скверы и площади, а также территории вблизи административных зданий, жилых домов, дворы многоэтажек. В некоторых местах жители высадят деревья и кустарники. Особое внимание в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уделят благоустройству мест воинских захоронений, мемориалов и памятников.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, традиционно в субботнике примут участие работники коммерческих и государственных организаций, военнослужащие, студенты и школьники, активисты общественных объединений. Ожидается, что на весеннюю «генеральную уборку» выйдут не меньше 100 тысяч человек.

«Мы приглашаем всех неравнодушных жителей края помочь коммунальным службам и прийти на субботник, чтобы навести порядок на своих рабочих местах, во дворах и на придомовых территориях. Если каждый из нас внесёт свой личный вклад в благоустройство наших городов и поселений, вместе мы сделаем их чистыми, красивыми и комфортными для жизни, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин.

В дальневосточной столице этой весной проведут два субботника. Первый пройдёт в один день с общекраевым — 21 апреля, а второй — 19 мая. В городе уже идёт санитарную уборку. В течение двух месяцев в Хабаровске проведут ремонт дорог и ливневых канализаций, очистят краевой центр от мусора, благоустроят территории и высадят больше 900 деревьев.

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