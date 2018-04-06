Жители Хабаровского края выйдут на большую уборку 21 апреля

В день большой уборки в крае приведут в порядок парки, скверы и площади, а также территории вблизи административных зданий, жилых домов, дворы многоэтажек. В некоторых местах жители высадят деревья и кустарники. Особое внимание в преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уделят благоустройству мест воинских захоронений, мемориалов и памятников.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, традиционно в субботнике примут участие работники коммерческих и государственных организаций, военнослужащие, студенты и школьники, активисты общественных объединений. Ожидается, что на весеннюю «генеральную уборку» выйдут не меньше 100 тысяч человек.

«Мы приглашаем всех неравнодушных жителей края помочь коммунальным службам и прийти на субботник, чтобы навести порядок на своих рабочих местах, во дворах и на придомовых территориях. Если каждый из нас внесёт свой личный вклад в благоустройство наших городов и поселений, вместе мы сделаем их чистыми, красивыми и комфортными для жизни, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин.