Приморский экс-депутат попал в передрягу из-за джипа
Бывший депутат из Арсеньева вынужден отдать бюджету 4 млн. рублей, сообщили DEITA. RU в ФССП Приморья.
Бывший депутат из Арсеньева вынужден отдать бюджету 4 млн. рублей, сообщили DEITA. RU в ФССП Приморья.
Прокуратура выявила несоответствие расходов гражданина К. его доходам в период, когда он занимал должность депутата муниципального образования.
Дело в том, что чиновник приобрел транспортное средство марки TOYOTA LAND CRUISER 200 2015 года выпуска, стоимостью 4 млн.рублей, и не представил сведения, подтверждающие приобретение автомобиля на законные доходы. Согласно судебному решению, транспортное средство, принадлежащее депутату на праве собственности, должно было быть обращено в доход государства.
Тем не менее, должник, не желая исполнять решение суда, заявил, что некий потенциальный покупатель авто, имя которого гражданину К. неизвестно, сел в его автомобиль и скрылся в неизвестном направлении.
Тем не менее, гражданину К. надлежало перечислить в доход государства денежную сумму, эквивалентную стоимости приобретенного авто. После многочисленных процедур обжалования решения суда в различных судебных инстанциях, должник выплатил задолженность.
Михаил Грач.
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