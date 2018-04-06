На месте «Зимней Вишни» торгового центра не будет — Сергей Цивилев

Врио губернатора Кемеровской области пообещал, что на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» не будет строиться торговых центров.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, Сергей Цивилев заявил об этом перед началом заседания Государственного совета РФ, которое проходит в Москве под председательством Владимира Путина. Врио губернатора отметил, что в настоящий момент приоритетными направлениями его работы являются помощь семьям погибших при пожаре в «Зимней Вишне», а также работа по обеспечению безопасности населения в торговых центрах.