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04:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На месте «Зимней Вишни» торгового центра не будет — Сергей Цивилев

Кемеровчанам предстоит самостоятельно решить, что будет на месте сгоревшего ТЦ.

Врио губернатора Кемеровской области пообещал, что на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» не будет строиться торговых центров.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, Сергей Цивилев заявил об этом перед началом заседания Государственного совета РФ, которое проходит в Москве под председательством Владимира Путина. Врио губернатора отметил, что в настоящий момент приоритетными направлениями его работы являются помощь семьям погибших при пожаре в «Зимней Вишне», а также работа по обеспечению безопасности населения в торговых центрах.

При этом Цивилев отметил, что решение о том, что будет на месте сгоревшего ТЦ, примут жители города: «Мы предложили жителям региона определить, что должно быть построено на месте “Зимней вишни”. Торгового центра там не будет. Среди предложений: сквер, часовня, мемориал. Решение будет принято большинством голосов по результатам открытого голосования».

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