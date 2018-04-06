На месте «Зимней Вишни» торгового центра не будет — Сергей Цивилев
Кемеровчанам предстоит самостоятельно решить, что будет на месте сгоревшего ТЦ.
Кемеровчанам предстоит самостоятельно решить, что будет на месте сгоревшего ТЦ.
Врио губернатора Кемеровской области пообещал, что на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя Вишня» не будет строиться торговых центров.
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При этом Цивилев отметил, что решение о том, что будет на месте сгоревшего ТЦ, примут жители города: «Мы предложили жителям региона определить, что должно быть построено на месте “Зимней вишни”. Торгового центра там не будет. Среди предложений: сквер, часовня, мемориал. Решение будет принято большинством голосов по результатам открытого голосования».
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