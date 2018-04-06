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06:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В ближайшие дни в Башкирии ожидается дождь со снегом

УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ближайшие дни погода в Башкирии несколько ухудшится. В пятницу, 6 апреля, днем местами по республике пройдет небольшой дождь со снегом.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 37% 764 мм рт. ст. 5 м/с

Ситуацию может усугубить гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также северо-восточный ветер, который в порывах может достигать 7−12 м/с.

Несмотря на пасмурную погоду, днем воздух прогреется до +1, +6 градусов. Ночью на территории республики сохранится минусовая температура.

Аналогичные погодные условия синоптики прогнозируют и в субботу.

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