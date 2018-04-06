В ближайшие дни в Башкирии ожидается дождь со снегом
УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ближайшие дни погода в Башкирии несколько ухудшится. В пятницу, 6 апреля, днем местами по республике пройдет небольшой дождь со снегом.
УФА, 5 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В ближайшие дни погода в Башкирии несколько ухудшится. В пятницу, 6 апреля, днем местами по республике пройдет небольшой дождь со снегом.
Ситуацию может усугубить гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также
Несмотря на пасмурную погоду, днем воздух прогреется до +1, +6 градусов. Ночью на территории республики сохранится минусовая температура.
Аналогичные погодные условия синоптики прогнозируют и в субботу.
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