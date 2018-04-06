Собственники помещений в «Зимней Вишне» просят не сносить всё здание

Предприниматели просят оставить бетонное здание бывшей кондитерской фабрики, которое не пострадало от огня, сообщает «Интерфакс». «Мы были в здании, и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть здания не в аварийном состоянии», — заявил Евгений Белоус, один из участников инициативной группы собственников помещений.

Господин Белоус отметил, что многие предприниматели вкладывали в свой бизнес сбережения, накопленные за десятки лет, брали кредиты, продавали другой бизнес. По его словам, большая часть магазинов не была застрахована. Он также заявил, что собственники готовы вложиться в реконструкцию, а также организовать на прилегающей территории парк и монумент в память о погибших.