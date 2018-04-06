Собственники помещений в «Зимней Вишне» просят не сносить всё здание
Инициативная группа собственников предлагает снести только пристройку, которая больше всего пострадала от огня.
Инициативная группа собственников предлагает снести только пристройку, которая больше всего пострадала от огня.
Собственники и арендаторы помещений в ТЦ «Зимняя Вишня» просят не сносить всё здание торгового центра целиком.
Предприниматели просят оставить бетонное здание бывшей кондитерской фабрики, которое не пострадало от огня, сообщает «Интерфакс». «Мы были в здании, и видели, что пострадали от огня только верхние этажи, но остальная часть здания не в аварийном состоянии», — заявил Евгений Белоус, один из участников инициативной группы собственников помещений.
Господин Белоус отметил, что многие предприниматели вкладывали в свой бизнес сбережения, накопленные за десятки лет, брали кредиты, продавали другой бизнес. По его словам, большая часть магазинов не была застрахована. Он также заявил, что собственники готовы вложиться в реконструкцию, а также организовать на прилегающей территории парк и монумент в память о погибших.
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