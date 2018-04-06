Морские свинки Скрипаля погибли от обезвоживания

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что грызуны погибли от обезвоживания и не были отравлены.
Также ветеринарам пришлось усыпить черного персидского кота Скрипаля. Когда специалисты получили возможность осмотреть животное, оно находилось в «бедственном состоянии», и врачи приняли решение «облегчить его страдания».
Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория говорила, что котов было двое: «У них была кошка по кличке Масяня из России, а также еще один кот из приюта». О судьбе второго животного не сообщается.
Останки животных были сожжены из опасений, что на них могли остаться следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. При этом известно, что тело кота отвозили для обследования в лабораторию Портон-Даун, которая занимается делом Скрипалей.
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