В Хабаровском крае заблокировали сайт с советами по «шоплифтингу»

На сайте «шоплифтеры» писали о способах хищения товаров из магазинов и подробно описывали каждый из них, давали советы по экипировке при совершении кражи, рассказывали о видах антикражных систем и способах их обхода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

Ведомство обнаружило ресурс в ходе мониторинга в районе имени Лазо Хабаровского края. Согласно закону, распространять информацию, за которую есть уголовная или административная ответственность, запрещено. Так, уголовная ответственность грозит за совершение кражи, а административная — за мелкое хищение чужого имущества.

Прокуратура обратилась в суд о признании информации на сайте запрещенной к распространению. Требования надзорного ведомства удовлетворили в полном объёме — доступ к ресурсу заблокировали.