В Хабаровском крае заблокировали сайт с советами по «шоплифтингу»

На сайте «шоплифтеры» писали о способах хищения товаров из магазинов и подробно описывали каждый из них, давали советы по экипировке при совершении кражи, рассказывали о видах антикражных систем и способах их обхода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.
Ведомство обнаружило ресурс в ходе мониторинга в районе имени Лазо Хабаровского края. Согласно закону, распространять информацию, за которую есть уголовная или административная ответственность, запрещено. Так, уголовная ответственность грозит за совершение кражи, а административная — за мелкое хищение чужого имущества.
Прокуратура обратилась в суд о признании информации на сайте запрещенной к распространению. Требования надзорного ведомства удовлетворили в полном объёме — доступ к ресурсу заблокировали.
Надзорное ведомство продолжает искать подобные сайты. Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в феврале в Рунете закрыли доступ к 99 сайтам с полезной для браконьеров информацией — о продаже краснокнижных животных и запрещённых орудий лова. А в апреле прошлого года в Амурске нашли 11 сайтов с рекламой проституции и поддельных документов — их заблокировали.
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