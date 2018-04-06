Граната, которую «обезвредил» мальчик из Тары, оказалась учебной
Его мать, узнав о происшествии, расплакалась.
Его мать, узнав о происшествии, расплакалась.
Как накануне сообщал портал Om1.ru, ученик 4 класса нашел на двери кафе гранату, подвешенную на веревке. Ребенок решил «обезвредить» ее, снял с веревки и положил на крыльцо. После этого мальчик побежал в полицию, но по дороге ему встретился один из ее представителей.
Страж порядка вызвал на место ЧП саперов, которые срочно приехали из Омска. Место происшествия оцепили. Сегодня выяснилось, что граната была учебной.
Корреспондент газеты «Тарское Прииртышье» Андрей Курников рассказал 12 каналу, что мама мальчика расплакалась, когда узнала о поступке сына. И попросила его больше так никогда не делать. Если бы граната не оказалась учебной, история могла завершиться трагедией.
Полицейские также провели с ребенком беседу о недопустимости такого поведения при обнаружении опасных или подозрительных предметов.
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