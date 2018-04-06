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05:16 (мск), источник: РИА Новости

В Японии умер режиссер «Могилы светлячков» Исао Такахата

ТОКИО, 6 апр — РИА Новости. Сооснователь анимационной студии Ghibli Исао Такахата, создавший «Могилу светлячков» и «Сказание о принцессе Кагуя», скончался в возрасте 82 лет, сообщает телеканал NHK.

Источник: AFP 2018

Такахата также выступил продюсером таких известных мультипликационных фильмов режиссера Хаяо Миядзаки как «Небесный замок Лапута» и «Навсикая из долины Ветров».

По данным источников NHK, японский режиссер, сценарист и мультипликатор Такахата скончался 5 апреля в одной из токийских больниц. Причина смерти не называется.

Такахата начал работать в мультипликационной компании Toei Doga Animation Company по окончании Токийского университета в 1959 году, там он познакомился с Миядзаки. В 1985 году Миядзаки, Такахата и продюсер Тосио Судзуки основали студию Ghibli, но в отличие от большинства режиссеров Такахата никогда не числился там штатным аниматором.

Наибольшую известность сценаристу и режиссеру принесла вышедшая в 1988 году картина «Могила светлячков», которая, по мнению ряда критиков, стала одним из самых значимых военных мультипликационных фильмов.

В 2013 году вышла другая знаменитая картина Такахаты «Сказание о принцессе Кагуя», которая была номинирована на премию «Оскар» в категории «лучший полнометражный анимационный фильм».

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