Прокуратура потребовала защитить хабаровский дендрарий охранной зоной

Ранее прокуратура провела проверку и выяснила, что границы охранных зон для двух этих объектов не определены. По решению Центрального районного суда Хабаровска минприроды края должно в течение полугода установить границы для кедрово-тисовой рощи, а за год — для дендрария. В законную силу это решение пока не вступило, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.