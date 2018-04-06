Прокуратура потребовала защитить хабаровский дендрарий охранной зоной
Суд обязал министерство природных ресурсов Хабаровского края создать охранную зону для двух памятников природы регионального значения — дендрария в краевой столице и
Суд обязал министерство природных ресурсов Хабаровского края создать охранную зону для двух памятников природы регионального значения — дендрария в краевой столице и
Ранее прокуратура провела проверку и выяснила, что границы охранных зон для двух этих объектов не определены. По решению Центрального районного суда Хабаровска минприроды края должно в течение полугода установить границы для
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