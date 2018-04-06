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05:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Прокуратура потребовала защитить хабаровский дендрарий охранной зоной

Суд обязал министерство природных ресурсов Хабаровского края создать охранную зону для двух памятников природы регионального значения — дендрария в краевой столице и кедрово-тисовой рощи в Комсомольске-на-Амуре. С иском обратился природоохранный прокурор.

Ранее прокуратура провела проверку и выяснила, что границы охранных зон для двух этих объектов не определены. По решению Центрального районного суда Хабаровска минприроды края должно в течение полугода установить границы для кедрово-тисовой рощи, а за год — для дендрария. В законную силу это решение пока не вступило, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

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Прокуратура потребовала защитить хабаровский дендрарий охранной зоной
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