В выходные в Красноярске пойдет дождь
Солнечное утро обещают красноярцам только в субботу, 7 апреля.
Солнечное утро обещают красноярцам только в субботу, 7 апреля.
В выходные в Красноярске пойдет дождь. Синоптики прогнозируют пасмурную и прохладную погоду в субботу и воскресенье.
В субботу, 7 апреля, солнечным будет только утро. Во второй половине дня, а также вечером и ночью возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем в субботу, 7 апреля, составит +5 и + 8 градусов. Ночью — + 1 — +2 градуса.
В воскресенье, на Пасху, 8 апреля, весь день будет облачно. В этот день синоптики осадков не прогнозируют.
8 апреля днем температура воздуха будет держаться на отметке + 4 и + 5 градусов. В ночь на понедельник, 9 апреля, столбик термометра поднимется до + 1 и + 2 градусов.
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