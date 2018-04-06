Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В выходные в Красноярске пойдет дождь. Синоптики прогнозируют пасмурную и прохладную погоду в субботу и воскресенье.

В субботу, 7 апреля, солнечным будет только утро. Во второй половине дня, а также вечером и ночью возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем в субботу, 7 апреля, составит +5 и + 8 градусов. Ночью — + 1 — +2 градуса.

В воскресенье, на Пасху, 8 апреля, весь день будет облачно. В этот день синоптики осадков не прогнозируют.