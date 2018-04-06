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07:05 (мск), источник: VN.ru

Орлан сел на яйца в Новосибирском зоопарке

Особый период начался в жизни хищных птиц. Черные грифы и белоплечие орланы сели в гнезда на яйца. Как правило, самки и самцы попеременно высиживают потомство.

«В природе представители этих птиц гнездятся на деревьях. В условиях зоопарка в Новосибирске у грифов и орланов тоже есть возможность сделать кладку на возвышении: в их вольерах есть скалы и высоко расположенные укрытия, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — При этом гнезда видны посетителям, и сейчас там можно разглядеть яйца». В зоопарке добавили, что у черного грифа кладка светлая с бурыми крапинами, а у белоплечих орланов — светлая и зеленоватая.

«Новосибирский зоопарк достиг определенных успехов в размножении хищных птиц, — продолжает специалист зверинца. —  Наши белоплечие орланы в общей сложности вывели 27 птенцов. Черные грифы размножались реже, но и в работе с данным видом достигнуты определенные результаты. Птенец черных грифов, появившийся на свет в Новосибирском зоопарке, был выпущен в природу. Это сделано в рамках программы восстановления природной популяции».

К сожалению, не всегда строительство гнезда и откладывание яиц приводит к появлению птенцов. Есть много факторов, которые могут помешать. «Мы стараемся создать для птиц максимально комфортные условия, — говорят в зоопарке имени Ростислава Шило. — Если у вольеров хищных птиц вы видите дополнительные ограждения или объявления с просьбой не беспокоить их жителей, просим вас отнестись к этому с пониманием».

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