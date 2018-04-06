Орлан сел на яйца в Новосибирском зоопарке
Особый период начался в жизни хищных птиц. Черные грифы и белоплечие орланы сели в гнезда на яйца. Как правило, самки и самцы попеременно высиживают потомство.
Особый период начался в жизни хищных птиц. Черные грифы и белоплечие орланы сели в гнезда на яйца. Как правило, самки и самцы попеременно высиживают потомство.
«В природе представители этих птиц гнездятся на деревьях. В условиях зоопарка в Новосибирске у грифов и орланов тоже есть возможность сделать кладку на возвышении: в их вольерах есть скалы и высоко расположенные укрытия, — говорит начальник
«Новосибирский зоопарк достиг определенных успехов в размножении хищных птиц, — продолжает специалист зверинца. — Наши белоплечие орланы в общей сложности вывели 27 птенцов. Черные грифы размножались реже, но и в работе с данным видом достигнуты определенные результаты. Птенец черных грифов, появившийся на свет в Новосибирском зоопарке, был выпущен в природу. Это сделано в рамках программы восстановления природной популяции».
К сожалению, не всегда строительство гнезда и откладывание яиц приводит к появлению птенцов. Есть много факторов, которые могут помешать. «Мы стараемся создать для птиц максимально комфортные условия, — говорят в зоопарке имени Ростислава Шило. — Если у вольеров хищных птиц вы видите дополнительные ограждения или объявления с просьбой не беспокоить их жителей, просим вас отнестись к этому с пониманием».
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