Орлан сел на яйца в Новосибирском зоопарке

«В природе представители этих птиц гнездятся на деревьях. В условиях зоопарка в Новосибирске у грифов и орланов тоже есть возможность сделать кладку на возвышении: в их вольерах есть скалы и высоко расположенные укрытия, — говорит начальник информационно-методического отдела Евгения Пирожкова. — При этом гнезда видны посетителям, и сейчас там можно разглядеть яйца». В зоопарке добавили, что у черного грифа кладка светлая с бурыми крапинами, а у белоплечих орланов — светлая и зеленоватая.

«Новосибирский зоопарк достиг определенных успехов в размножении хищных птиц, — продолжает специалист зверинца. — Наши белоплечие орланы в общей сложности вывели 27 птенцов. Черные грифы размножались реже, но и в работе с данным видом достигнуты определенные результаты. Птенец черных грифов, появившийся на свет в Новосибирском зоопарке, был выпущен в природу. Это сделано в рамках программы восстановления природной популяции».