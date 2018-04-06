В Красноярск приедет рекордсмен Книги рекордов Гиннеса из Японии

В Красноярске на первый фестиваль детских и молодежных камерных оркестров региона приедет рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, дирижер Сусумо Мацумото. Организатором фестиваля выступает Красноярский колледж искусств имени Иванова-Радкевича при поддержке регионального минкультуры. Он пройдет с 11 по 14 апреля Организаторы уточняют, что маэстро Мацумото в 2008 году стал дирижером крупнейшего в мире концерта с участием 2864-х музыкантов, играющих на тайсёгото — японской арфе.

С Красноярским колледжем искусств имени Иванова-Радкевича японского дирижера связывают годы творческого сотрудничества.



В последний раз он был в Красноярске в 2015 году и участвовал в праздничных мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования колледжа. В этот раз Сусумо Мацумото выступит в качестве дирижера в двух концертах.



В фестивале поучаствуют девять камерных оркестров края: детской музыкальной школы № 1, детской школы искусств № 6, детской школы искусств № 9, детской школы искусств № 13 из Красноярска, а также Березовской школы искусств, 1 курса Красноярского колледжа искусств имени Иванова-Радкевича, музыкального колледжа Красноярского государственного института искусств, старших курсов Красноярского колледжа искусств имени Иванова-Радкевича, «Кредо» преподавателей детской музыкальной школы № 2.

