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05:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярск приедет рекордсмен Книги рекордов Гиннеса из Японии

Дирижер Сусумо Мацумото примет участие в I фестивале детских и молодежных камерных оркестров.

В Красноярске на первый фестиваль детских и молодежных камерных оркестров региона приедет рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, дирижер Сусумо Мацумото. Организатором фестиваля выступает Красноярский колледж искусств имени Иванова-Радкевича при поддержке регионального минкультуры. Он пройдет с 11 по 14 апреля

Организаторы уточняют, что маэстро Мацумото в 2008 году стал дирижером крупнейшего в мире концерта с участием 2864-х музыкантов, играющих на тайсёгото — японской арфе.

С Красноярским колледжем искусств имени Иванова-Радкевича японского дирижера связывают годы творческого сотрудничества.

В последний раз он был в Красноярске в 2015 году и участвовал в праздничных мероприятий, посвященных 95-летию со дня образования колледжа. В этот раз Сусумо Мацумото выступит в качестве дирижера в двух концертах.

В фестивале поучаствуют девять камерных оркестров края: детской музыкальной школы № 1, детской школы искусств № 6, детской школы искусств № 9, детской школы искусств № 13 из Красноярска, а также Березовской школы искусств, 1 курса Красноярского колледжа искусств имени Иванова-Радкевича, музыкального колледжа Красноярского государственного института искусств, старших курсов Красноярского колледжа искусств имени Иванова-Радкевича, «Кредо» преподавателей детской музыкальной школы № 2.

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В Красноярск приедет рекордсмен Книги рекордов Гиннеса из Японии
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