Дополнительный рейс во Владивосток появится у хабаровчан с мая
Полёты из дальневосточной столицы в краевой центр Приморья будет «Аврора».
Полёты из дальневосточной столицы в краевой центр Приморья будет «Аврора».
Входящее в группу компаний «Аэрофлот» предприятие «Аврора» с 1 мая запускает ещё один рейс на линии Хабаровск — Владивосток. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в
Полёты из дальневосточной столицы в главный город Приморского края будут выполняться по понедельникам в 11:45, обратный рейс по вторникам в 6:40. На сайте авиакомпании указана стоимость одного билета в 5200 рублей. — Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» и в агентствах, — отметила специалист по рекламе и связям с общественностью отдела внутренних и внешних связей «Авроры» Галина Подзолкова. Справки можно получить в круглосуточном
Сейчас «Аврора» выполняет из Хабаровска во Владивосток в среднем по
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