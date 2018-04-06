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05:59 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дополнительный рейс во Владивосток появится у хабаровчан с мая

Полёты из дальневосточной столицы в краевой центр Приморья будет «Аврора».

Входящее в группу компаний «Аэрофлот» предприятие «Аврора» с 1 мая запускает ещё один рейс на линии Хабаровск — Владивосток. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе авиакомпании, рейс будет выполняться на воздушном судне Q400 в период с 1 мая по 18 сентября 2018 года.

Полёты из дальневосточной столицы в главный город Приморского края будут выполняться по понедельникам в 11:45, обратный рейс по вторникам в 6:40. На сайте авиакомпании указана стоимость одного билета в 5200 рублей. — Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» и в агентствах, — отметила специалист по рекламе и связям с общественностью отдела внутренних и внешних связей «Авроры» Галина Подзолкова. Справки можно получить в круглосуточном контакт-центре авиакомпании по многоканальному телефону 8−800−250−49−88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.

Сейчас «Аврора» выполняет из Хабаровска во Владивосток в среднем по два-три рейса ежедневно. Стоимость билета туда и обратно, по информации одной из авиакасс дальневосточной столицы, составляет примерно 13 400 рублей.

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 Дополнительный рейс во Владивосток появится у хабаровчан с мая
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