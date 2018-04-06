Анатолий Карпов станет почетным гостем открытого шахматного фестиваля на Красноярском экономическом форуме

Источник: НИА Красноярск

В программу Красноярского экономического форума подобное мероприятие вошло впервые, между тем именно КЭФ дал старт социальному проекту СУЭК «Шахматы — шахтерским регионам»: в 2016 году проект был презентован заместителю председателя Правительства РФ Аркадию Дворковичу, после чего началось формирование шахматных классов в общеобразовательных школах шахтерских городов. Сегодня в таких классах в территориях присутствия компании обучаются более трех тысяч детей.

Международный гроссмейстер, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов станет почетным гостем открытого шахматного фестиваля, который пройдет 12 апреля, в первый день работы КЭФ. Участие в турнире примут дети сотрудников крупнейших промышленных корпораций — ОК РУСАЛ, ГМК «Норильский Никель», РЖД, СУЭК, СГК и золотодобывающей компании «Полюс», а также представители красноярской шахматной школы. За черно-белыми досками встретятся около 100 человек, интеллектуальные поединки будут продолжаться весь день. Начало шахматного турнира в 9.00 в концертном зале конгресс-центра «Гранд Холл «Сибирь».

«Одной из ключевых тем КЭФ-2018 станет развитие человеческого капитала как одного из главных конкурентных преимуществ российской экономики. И подобный турнир, в котором участвуют дети и молодежь — те, кому спустя 5−10 лет предстоит вершить историю нашего края, — это как раз шаг на пути к формированию человеческого капитала, к созданию общества разносторонних, интеллектуально развитых людей, обладающих стратегическим мышлением», — уверен исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Красноярского края — руководителя Администрации Губернатора края Сергей Пономаренко.