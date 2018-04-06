В Челябинске арт-объект замазали серой краской
Возможно, чиновники мстят общественникам за их деятельность.
Возможно, чиновники мстят общественникам за их деятельность.
Добрые и прогрессивные горожане из группы «Челябинский урбанист», не жалея личного времени и денег, преображают умирающий город. Но работа эта сродни битве с мифологической гидрой. Имя гидры — Чиновник.
Чтобы не предлагал изменить в Челябинске Лев Владов, опираясь на многолетний опыт уютных европейских городов, он встречает упертое сопротивление административных начальников: «Не по ГОСТу!» Вот и вчера
Такое уже было зимой. Тогда на другой ящик
Возможно, это просто необдуманный шаг
— рыть переходы.
— втыкать заборы.
— сужать тротуары.
— вешать на дома рекламные баннеры.
Лев, не сдавайтесь! Они хотя, чтобы Вы уехали из города. А мы хотим, чтобы из города уехали ОНИ, а такие, как Владов остались и сделали наш город с нашей помощью красивым!
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