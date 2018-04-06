В Челябинске арт-объект замазали серой краской

Источник: Группа ВК "Челябинский урбанист"

Добрые и прогрессивные горожане из группы «Челябинский урбанист», не жалея личного времени и денег, преображают умирающий город. Но работа эта сродни битве с мифологической гидрой. Имя гидры — Чиновник.

Чтобы не предлагал изменить в Челябинске Лев Владов, опираясь на многолетний опыт уютных европейских городов, он встречает упертое сопротивление административных начальников: «Не по ГОСТу!» Вот и вчера какие-то номенклатурные варвары замазали трансформаторный ящик, который друзья Владова в прошлом году превратили в арт-объект.

Такое уже было зимой. Тогда на другой ящик какой-то, мягко скажем, чудак наклеил плакат новогоднего праздника.

Возможно, это просто необдуманный шаг какого-нибудь работяги с банкой краски — он выполнял привычную для себя разнарядку сделать город серым. Но нам вот кажется, что Владову элементарно мстят за то, что мешает:

— рыть переходы.

— втыкать заборы.

— сужать тротуары.

— вешать на дома рекламные баннеры.