Красноярскстат рассказал о ценах на продукты для кулича

Источник: НИА Красноярск

Стал дороже жирный творог — на 6 процентов, сливочное масло — на 5,3 процента,

молоко 2,5−3,2% жирности подорожало на 4,4 процента, яйца куриные — на 0,6 процента.

При этом цены на на сахар-песок и пшеничную муку снизились на 12,2 процента и на 7 процентов соответственно.