Красноярскстат рассказал о ценах на продукты для кулича
В Красноярскстате рассказали о ценах на продукты для приготовления пасхальных куличей. По сравнению с прошлым годом они выросли.
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В Красноярскстате рассказали о ценах на продукты для приготовления пасхальных куличей. По сравнению с прошлым годом они выросли.
Стал дороже жирный творог — на 6 процентов, сливочное масло — на 5,3 процента,
молоко 2,5−3,2% жирности подорожало на 4,4 процента, яйца куриные — на 0,6 процента.
При этом цены на на
Сейчас средняя стоимость творога — 409,78 рублей, сообщают в Красноярскстате. Масло сливочное в среднем по краю стоит 548,85 рублей, молоко обойдется в 56,91 рубль, десяток яиц — 62,13 рублей, сахар — 44,36, мука — 31,56 рубль.
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