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06:10 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярскстат рассказал о ценах на продукты для кулича

В Красноярскстате рассказали о ценах на продукты для приготовления пасхальных куличей. По сравнению с прошлым годом они выросли.

Источник: НИА Красноярск

Стал дороже жирный творог — на 6 процентов, сливочное масло — на 5,3 процента,

молоко 2,5−3,2% жирности подорожало на 4,4 процента, яйца куриные — на 0,6 процента.

При этом цены на на сахар-песок и пшеничную муку снизились на 12,2 процента и на 7 процентов соответственно.

Сейчас средняя стоимость творога — 409,78 рублей, сообщают в Красноярскстате. Масло сливочное в среднем по краю стоит 548,85 рублей, молоко обойдется в 56,91 рубль, десяток яиц — 62,13 рублей, сахар — 44,36, мука — 31,56 рубль.

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