Жителей Иркутской области призывают не покупать птиц на Благовещенье

Как сообщил он «Байкал Инфо» 6 апреля 2018 года, птицам могут навредить уже при ловле, кроме того, неизвестно, где и как они живут до праздника, чем их кормят. Зачастую после того, как пернатых отпускают, они гибнут.

«Здравомыслящие представители Русской православной церкви выступают против этого обычая, строго говоря, он не церковный, а языческий», — сказал Игорь Фефелов.

В социальных сетях Иркутской области появляются сообщение о том, что сейчас предприимчивые люди ловят птиц к Благовещенью. «Позвонила женщина и рассказала, что в районе Академгородка в Иркутске некие мужчины ловят птиц, по описанию — чечёток, — сообщила директора Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. — Она спросила, насколько это законно и что можно предпринять. Все дикие животные, в том числе и птицы, являются собственностью государства. Отлов их без разрешения является расхищением чужого имущества и считается преступлением, если отсутствуют соответствующие документы». Зоолог советует обращаться в полицию, если стали известны факты отлова птиц, а если правоохранительные органы не реагируют, то звонить на горячую линию МВД.