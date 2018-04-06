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06:12 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителей Иркутской области призывают не покупать птиц на Благовещенье

Не покупать около церквей птиц, чтобы выпустить их потом на православный праздник Благовещение Богородицы 7 апреля, призывает жителей Иркутской области орнитолог Игорь Фефелов.

Как сообщил он «Байкал Инфо» 6 апреля 2018 года, птицам могут навредить уже при ловле, кроме того, неизвестно, где и как они живут до праздника, чем их кормят. Зачастую после того, как пернатых отпускают, они гибнут.

«Здравомыслящие представители Русской православной церкви выступают против этого обычая, строго говоря, он не церковный, а языческий», — сказал Игорь Фефелов.

В социальных сетях Иркутской области появляются сообщение о том, что сейчас предприимчивые люди ловят птиц к Благовещенью. «Позвонила женщина и рассказала, что в районе Академгородка в Иркутске некие мужчины ловят птиц, по описанию — чечёток, — сообщила директора Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. — Она спросила, насколько это законно и что можно предпринять. Все дикие животные, в том числе и птицы, являются собственностью государства. Отлов их без разрешения является расхищением чужого имущества и считается преступлением, если отсутствуют соответствующие документы». Зоолог советует обращаться в полицию, если стали известны факты отлова птиц, а если правоохранительные органы не реагируют, то звонить на горячую линию МВД.

На сайтах бесплатных объявлений есть сообщение о продажах птиц из дикой природы — щеглов, чижей, клестов, снегирей, зябликов, чечевиц, щюров и других. Продавец Алексей рассказал по телефону, что приезжать за птицами надо в Ленинский район Иркутска, но если заказать штук пять, то он может привезти. Стоимость птиц варьируется от 200 до 400 рублей.

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