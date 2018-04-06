Жителей Иркутской области призывают не покупать птиц на Благовещенье
Не покупать около церквей птиц, чтобы выпустить их потом на православный праздник Благовещение Богородицы 7 апреля, призывает жителей Иркутской области орнитолог Игорь Фефелов.
Не покупать около церквей птиц, чтобы выпустить их потом на православный праздник Благовещение Богородицы 7 апреля, призывает жителей Иркутской области орнитолог Игорь Фефелов.
Как сообщил он «Байкал Инфо» 6 апреля 2018 года, птицам могут навредить уже при ловле, кроме того, неизвестно, где и как они живут до праздника, чем их кормят. Зачастую после того, как пернатых отпускают, они гибнут.
«Здравомыслящие представители Русской православной церкви выступают против этого обычая, строго говоря, он не церковный, а языческий», — сказал Игорь Фефелов.
В социальных сетях Иркутской области появляются сообщение о том, что сейчас предприимчивые люди ловят птиц к Благовещенью. «Позвонила женщина и рассказала, что в районе Академгородка в Иркутске некие мужчины ловят птиц, по описанию — чечёток, — сообщила директора Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. — Она спросила, насколько это законно и что можно предпринять. Все дикие животные, в том числе и птицы, являются собственностью государства. Отлов их без разрешения является расхищением чужого имущества и считается преступлением, если отсутствуют соответствующие документы». Зоолог советует обращаться в полицию, если стали известны факты отлова птиц, а если правоохранительные органы не реагируют, то звонить на горячую линию МВД.
На сайтах бесплатных объявлений есть сообщение о продажах птиц из дикой природы — щеглов, чижей, клестов, снегирей, зябликов, чечевиц, щюров и других. Продавец Алексей рассказал по телефону, что приезжать за птицами надо в Ленинский район Иркутска, но если заказать штук пять, то он может привезти. Стоимость птиц варьируется от 200 до 400 рублей.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.