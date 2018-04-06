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06:14 (мск), источник: ДЕЙТА

Имущество бывшего крупного чиновника Приморья арестовано

Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя и наложил арест на имущество бывшего и. о. директора департамента образования и науки Приморского края, обвиняемой в халатности, сообщили DEITA. RU в СУ СК Приморья.

Источник: ДЕЙТА

В 2016 году обвиняемая, исполняя обязанности директора департамента образования и науки Приморского края, при реализации государственной программы Приморского края, в частности подпрограммы № 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2013−2020 годы, не приняла своевременных мер по организации в департаменте надлежащей работы по этому направлению, и не проконтролировала обоснование (максимальной) цены контрактов на основе реальной рыночной ценовой информации о стоимости жилых помещений.

Впустую потрачено более 2 млн рублей, что повлекло крупный ущерб бюджету Приморского края.

Необходимо отметить, что преступление выявлено сотрудниками прокуратуры Приморского края. Уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) возбуждено 4 сентября 2017 года по материалам общенадзорной проверки.

Оксана Мартыненко была уволена по собственному желанию в ноябре 2017 года после известной речи прокурора Приморского края Сергея Бессчасного на заседании Законодательного Собрания Приморского края. «Тащат деньги из бюджета, не стесняясь!» — негодовал прокурор края по поводу ситуации, связанной с покупкой квартир детям-сиротам.

По результатам проверочных мероприятий прокуратурой края были вскрыты факты завышения начальной (максимальной) цены контрактов практически по всем государственным заказам на 30−50%, что повлекло за собой неэффективное расходование средств, направленных на оплату заключенных контрактов.

Факты были установлены при приобретении жилых помещений в поселке Ярославский Хорольского района, ЗАТО город Фокино, городах Артем, Дальнегорск, Спасск-Дальний, в Михайловском, Ханкайском, Надеждинском и других районах края. Прокурорская проверка показала, что с нарушением требований действующего законодательства департаментом образования и науки Приморского края размещен 241 государственный заказ на сумму 385 млн рублей.

По фактам выявленных нарушений в августе 2017 года прокуратурой края губернатору Приморского края внесено представление, следственными органами возбуждено уголовное дело. Кроме того, принимая во внимание, что фактическое освоение бюджетных средств департаментом образования и науки Приморского края в 2017 году составило 108 миллионов рублей, то есть 16% от запланированных средств, руководителю департамента было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Михаил Грач, Дмитрий Санников.

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