Пермская актриса Марина Федункив заявила о выпуске новой валюты

На днях известная российская телеведущая Ольга Бузова объявила о своём решении осваивать финансовую сферу. В противовес валюте биткоин Ольга будет торговать бузкоинами.

Мимо нового начинания Ольги Бузовой не смогла пройти пермская актриса Марина Федункив. В своём Instagram она опубликовала видео и заявила: «Я, как амбициозная женщина, воодушевленная этим смелым прожэктом, решила поддержать отечественных новаторов и выпустить свою форму крепковалюты “Федрубль”. Федрубль — это первая в мире валюта, подкреплённая мукой! С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на мои выступления, так и товары первой необходимости, или просто перекусить ею в дороге».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhMZkxkHGEv/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhMZkxkHGEv/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ольга Бузова объявила о том, что в ближайшее время собирается организовать выпуск собственной криптовалюты. Я, как амбициозная женщина, воодушевленная этим смелым прожЭктом, решила поддержать отечественных новаторов и выпустить свою форму КРЕПКОвалюты «Федрубль». Федрубль - это первая в мире валюта подкреплённая мукой ! С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на мои выступления так и товары первой необходимости, или просто перекусить ей в дороге. «Это первая криптовалюта, не имеющая аналогов в мире.» (с) (“Skolkovo today”) #маринафедункив #федункив #федрубль #мамаколяна #реальныепацаны #тнт #loveis #comedywoman #криптовалюта #buzcoin #блокчейн #комедия #театр #кино #сериал #буфед #майнинг #юмор #смешно #прикол #хайп_production #хайпункив #хайп #крепковалюта #калорийнаяроссия #федункинмаклауд #пожилойблоггер</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/marina_phedunkiv/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Марина Федункив</a> (@marina_phedunkiv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-05T15:32:46+00:00">5 Кві 2018 р. о 8:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

На кадрах Марина Федункив выступает на пресс-конференции. Вместо микрофона — огурец: «Мы живем в эпоху Ольги Бузовой. Она первая девушка в стране, а я — первая женщина. У Толика. Она создаёт свои тренды, я тоже решила создать свою крепковалюту “Федрубль”. Я предлагаю Ольге Бузовой сделать общую платформу Бузова-Федункив. Сокращённо — Буфет!».