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07:28 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермская актриса Марина Федункив заявила о выпуске новой валюты

В пику модели и ведущей Ольге Бузовой.

На днях известная российская телеведущая Ольга Бузова объявила о своём решении осваивать финансовую сферу. В противовес валюте биткоин Ольга будет торговать бузкоинами.

Мимо нового начинания Ольги Бузовой не смогла пройти пермская актриса Марина Федункив. В своём Instagram она опубликовала видео и заявила: «Я, как амбициозная женщина, воодушевленная этим смелым прожэктом, решила поддержать отечественных новаторов и выпустить свою форму крепковалюты “Федрубль”. Федрубль — это первая в мире валюта, подкреплённая мукой! С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на мои выступления, так и товары первой необходимости, или просто перекусить ею в дороге».

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На кадрах Марина Федункив выступает на пресс-конференции. Вместо микрофона — огурец: «Мы живем в эпоху Ольги Бузовой. Она первая девушка в стране, а я — первая женщина. У Толика. Она создаёт свои тренды, я тоже решила создать свою крепковалюту “Федрубль”. Я предлагаю Ольге Бузовой сделать общую платформу Бузова-Федункив. Сокращённо — Буфет!».

За ночь опубликованное пермячкой видео посмотрели полмиллиона пользователей. «Огурец, торчащий на столе, сделал мой день!», «Уж лучше Федрубль чем Бузкоил! Надеюсь она в политику не полезет!», — комментируют подписчики.

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