Пермская актриса Марина Федункив заявила о выпуске новой валюты
В пику модели и ведущей Ольге Бузовой.
В пику модели и ведущей Ольге Бузовой.
На днях известная российская телеведущая Ольга Бузова объявила о своём решении осваивать финансовую сферу. В противовес валюте биткоин Ольга будет торговать бузкоинами.
Мимо нового начинания Ольги Бузовой не смогла пройти пермская актриса Марина Федункив. В своём Instagram она опубликовала видео и заявила: «Я, как амбициозная женщина, воодушевленная этим смелым прожэктом, решила поддержать отечественных новаторов и выпустить свою форму крепковалюты “Федрубль”. Федрубль — это первая в мире валюта, подкреплённая мукой! С ее помощью вы сможете приобретать как билеты на мои выступления, так и товары первой необходимости, или просто перекусить ею в дороге».
На кадрах Марина Федункив выступает на
За ночь опубликованное пермячкой видео посмотрели полмиллиона пользователей. «Огурец, торчащий на столе, сделал мой день!», «Уж лучше Федрубль чем Бузкоил! Надеюсь она в политику не полезет!», — комментируют подписчики.
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