Жителей и гостей башкирской столицы приглашают на выставку кактусов
УФА, 6 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. 7 и 8 апреля уфимский Ботанический сад и клуб кактусоводов «Гульшат» приглашают любителей необычных растений на выставку кактусов.
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