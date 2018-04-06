Жителей и гостей башкирской столицы приглашают на выставку кактусов

На выставке будут представлены более 200 разновидностей кактусов и суккулентов. Гостей ждут тематические экскурсии, консультации лучших специалистов города. Здесь можно будет приобрести свой первый кактус или пополнить домашнюю коллекцию новыми экспонатами. Маленькие посетители смогут поучаствовать в увлекательных играх и викторинах.