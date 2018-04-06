Хабаровский ОНФ раскопал мусор сорокалетней давности
Строительные блоки на набережной Амура в Хабаровске оставлены с 1975 года.
Строительные блоки на набережной Амура в Хабаровске оставлены с 1975 года.
Активисты ОНФ на днях распространили информацию о том, что береговая линия в районе набережной хабаровского стадиона имени Ленина завалена строительным мусором. Фронтовики утверждают, что ремонт набережной частично завершился минувшей осенью, однако оставшиеся плиты не вывезены, и они, якобы, создают угрозу для дачных теплоходов, которые не смогут приставать летом в этом месте. Что происходит на самом деле? ИА «Хабаровский край сегодня» разбирается в ситуации.
— Общенародный фронт не первый, кто заинтересовался плитами, которые стали видны после того, как вода в Амуре упала и растаял снег, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник службы заказчика министерства строительства Хабаровского края Юрий Лубяной. — Мы уже давали пояснения прокуратуре края. Эти плиты находятся за границей тех линий, где мы производили работы. Те, которые остались у нас, мы вывезли и передали на утилизацию. Этому есть все подтверждающие документы. И вообще, какой смысл нам разбрасывать плиты?
Откуда же взялся строительный мусор, который обнаружили активисты ОНФ? — Плиты остались с тех времен, когда набережную только строили, это был 1975 год. — говорит Юрий Лубяной. — Они настолько давние, что вросли в песок. Что теперь с ними делать? Они лежат за напорной веткой городской канализации. Если загнать туда мощную технику, мы продавим канализацию.
Что же касается опасения дачников, что речной транспорт летом не может в этом месте подходить к берегу, так там остановка и не предусмотрена. Она была только в период наводнения, когда вода в Амуре сильно поднялась. Суда не могут там приставать, это запрещено, потому что корабль может удариться об плиты и получить пробоину. Никто не станет рисковать! По словам собеседника, с наступлением тепла работы по благоустройству набережной продолжатся, теперь в районе Амурского утеса. Там выложат брусчатку, вдоль набережной появятся красивые лавочки и светильники. Конкурсы на эти работы уже объявлены, в понедельник состоится первый аукцион.
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