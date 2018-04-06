Хабаровский ОНФ раскопал мусор сорокалетней давности

Источник: Хабаровский край сегодня

Активисты ОНФ на днях распространили информацию о том, что береговая линия в районе набережной хабаровского стадиона имени Ленина завалена строительным мусором. Фронтовики утверждают, что ремонт набережной частично завершился минувшей осенью, однако оставшиеся плиты не вывезены, и они, якобы, создают угрозу для дачных теплоходов, которые не смогут приставать летом в этом месте. Что происходит на самом деле? ИА «Хабаровский край сегодня» разбирается в ситуации.

— Общенародный фронт не первый, кто заинтересовался плитами, которые стали видны после того, как вода в Амуре упала и растаял снег, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник службы заказчика министерства строительства Хабаровского края Юрий Лубяной. — Мы уже давали пояснения прокуратуре края. Эти плиты находятся за границей тех линий, где мы производили работы. Те, которые остались у нас, мы вывезли и передали на утилизацию. Этому есть все подтверждающие документы. И вообще, какой смысл нам разбрасывать плиты?

Откуда же взялся строительный мусор, который обнаружили активисты ОНФ? — Плиты остались с тех времен, когда набережную только строили, это был 1975 год. — говорит Юрий Лубяной. — Они настолько давние, что вросли в песок. Что теперь с ними делать? Они лежат за напорной веткой городской канализации. Если загнать туда мощную технику, мы продавим канализацию.