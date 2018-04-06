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06:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае еще один моногород может получить статус ТОР

Статус ТОР могут присвоить в этом году.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае статус территории опережающего социально-экономического развития могут присвоить Зеленогорску. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Усс.

«Да, безусловно, они сохраняются (планы по созданию ТОР в 2018 году — прим. агентства ТАСС). Там были вещи, связанные с нормативными требованиям. По Железногорску мы их решили, и по Зеленогорску практически тоже», — приводит слова временно исполняющего главы региона Александра Усса агентство ТАСС.

В феврале этого года статус ТОР был присвоен моногороду Железногорск.

В еще одном моногороде Красноярского края — Зеленогорске — живут почти 60 тысяч человек. Градообразующим предприятием является электрохимический завод.

ТОР — это экономическая зона, на территории которой действуют льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие привилегия.

В декабре 2013 года создавать на Дальнем Востоке и в Сибири сеть специальных ТОР для организации несырьевого производств предложил президент России Владимир Путин.

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