В Красноярском крае еще один моногород может получить статус ТОР

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае статус территории опережающего социально-экономического развития могут присвоить Зеленогорску. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Усс.

«Да, безусловно, они сохраняются (планы по созданию ТОР в 2018 году — прим. агентства ТАСС). Там были вещи, связанные с нормативными требованиям. По Железногорску мы их решили, и по Зеленогорску практически тоже», — приводит слова временно исполняющего главы региона Александра Усса агентство ТАСС.

В феврале этого года статус ТОР был присвоен моногороду Железногорск.

В еще одном моногороде Красноярского края — Зеленогорске — живут почти 60 тысяч человек. Градообразующим предприятием является электрохимический завод.